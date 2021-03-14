3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 179 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ52 حالة، ثم الشرقية بـ44حالة، فمنطقة القصيم بـ13 حالة، وعسير 10 حالات. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت منطقة المدينة المنورة 9 حالات، ثم حائل 8 حالات، والشمالية 7 حالات، وكل من «الجوف وتبوك ونجران» 6 إصابات جديدة، وأخيرًا «جازان والباحة» بواقع حالتي إصابة في كل منهما.

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