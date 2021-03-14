اخبار السعوديه

3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية..

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة  بفيروس « المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 179 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ52 حالة، ثم الشرقية بـ44حالة، فمنطقة القصيم بـ13 حالة، وعسير 10 حالات. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت منطقة المدينة المنورة 9 حالات، ثم حائل 8 حالات، والشمالية 7 حالات، وكل من «الجوف وتبوك ونجران» 6 إصابات جديدة، وأخيرًا «جازان والباحة» بواقع حالتي إصابة في كل منهما.

اقرأ أيضًا: 

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا