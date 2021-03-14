الصحة: لقاح «استرازينيكا» آمن.. وتعليقه في دول أوروبية خطوة احترازية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاح «استرازينيكا» آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده.

وأكد متحدث الصحة، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن تعليق دول أوروبية للقاح «استرازينيكا» خطوة احترازية للتأكد منه.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال قبل يومين إن تعليق لقاح أكسفورد «أسترازينيكا» في عدد محدود من دول أوروبا، هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات للتأكد من مأمونيتها، مشيرًا إلى أنه إجراء احتياطي ومؤقت ويتم مع اللقاحات الأخرى.

وطمأن متحدث الصحة الجميع، بأن بعض هذه الدول عادت لاستخدامه بعد ثبوت سلامته، مشيرًا إلى أن اللقاحات في المملكة ولله الحمد آمنة وفعّالة.