إغلاق 4 عربات للفود ترك لعدم التزامها بالتراخيص في العزيزية

واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية والتفتيشية، وذلك ضمن نطاق البلدية الإشرافي للقضاء على الظواهر السلبية وتأمين الأجواء الصحية اللازمة وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن البلدية نفذت 37 حملة رقابية قام بها مراقبو البلدية أسفر عنها إغلاق 4 عربات فود ترك بممشى النسيم، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية وافتقارها للاشتراطات الصحية وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والأسكان، مشيرًا إلى مصادرة 9 مولدات كهربائية لعربات الفود ترك المسببة للضوضاء، إضافةً إلى مصادرة أواني تحضير تالفة ومناقل جمر مخالفة للأنظمة كما تم خلال الحملة رفع 2 طن مخلفات بناء. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين.

وأكد المالكي على تكثيف الحملات الرقابية وتشديدها للتأكد من التزام وتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين، وشدد في الوقت ذاته أن الفرق الرقابية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، ودعا المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية الإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات.