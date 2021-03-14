بعد فاجعة الطفلة ضحية الكلاب.. أمين الرياض يوجه بلجنة تحقيق عاجلة

وجّه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرَّضت له الطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة، والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدَّة أقصاها ٧٢ ساعة.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "سمو أمين منطقة الرياض يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرَّضت له الطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها ٧٢ ساعة".

وكانت الطفلة «شهد» قد لَقِيت حتفها بالرياض بعدما نهشتها 5 كلاب ضالة على مرأى والدتها، وبعدما فقدت والدة شهد ابنتها لدقائق معدودة، خرجت من الاستراحة، التي اجتمعت فيها العائلة بضاحية الواشلة جنوب غربي الرياض للبحث عن طفلتها لتجد الكلاب تنهش جسدها.

وقال عم الطفلة عبدالله العبدالسلام لـ«العربية . نت»، إن الطفلة خرجت من الاستراحة لدقائق معدودة، وتم البحث عنها من قِبَلِ أفراد الأسرة كافة يوم الجمعة الماضي؛ لتتفاجأ الأم بتجمع 5 كلاب ضالة على طفلتها وهي تنهش في جسدها الصغير والدماء تسيل على الأرض.

وتابع عم الطفلة: الأمر الذي جعل الأم تستغيث بمن حولها لإنقاذ شهد من براثن الكلاب الضالة ووسط صرخات الأم انطلق الجميع لإنقاذ الطفلة، عندها هربت الكلاب وتركت الطفلة ملطخة بالدماء. وعلى الفور احتضن الوالد طفلته ورفعها بين يديه وهي تنزف.

كما أضاف: «هرعنا بابنة أخي لأقرب مستشفى، وتمكنا من الوصول هناك الساعة الخامسة والنصف تقريبًا. دخلت الطفلة المستشفى وهي تتنفس وأعضاؤها الحيوية تعمل وحالتها مستقرة، وأكد لنا الطاقم الطبي سلامة الشرايين والأوردة وأن حالتها مستقرة».

وأردف: «لم نستطع دخول المستشفى وظللنا ننتظر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا. وفي حدود الساعة 7:51 مساء تم إخبارنا بأن شهد فارقت الحياة. فخيم الحزن علينا، إذ كان خبر وفاتها صدمة للجميع».

وطالب عم الطفلة الجهات المختصة بالقضاء على الكلاب الضالة في المنطقة حماية لأطفالنا ودفعاً لخطرها، لا سيما أن المنطقة تشهد حضوراً مكثفاً للعوائل وأطفالهم في الإجازات الأسبوعية.

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