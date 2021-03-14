أخبار السعودية اليوم.. السجن ٢٨ عامًا ومصادرة ٦٨٥ مليون ريال لتنظيم عصابي امتهن تهريب الأموال..ووفاة طفلة نهشتها الكلاب في الرياض

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 م منها: السجن ٢٨ عامًا ومصادرة ٦٨٥ مليون ريال لتنظيم عصابي امتهن تهريب الأموال، ووفاة طفلة نهشتها الكلاب في الرياض، وغدًا.. طرح تذاكر قطار الحرمين عبر موقعه الإلكتروني تمهيدًا لإعادة تشغيله.

السجن ٢٨ عامًا ومصادرة ٦٨٥ مليون ريال لتنظيم عصابي امتهن تهريب الأموال

صرّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، اليوم الأحد، بأن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

واقعة مؤلمة.. وفاة طفلة نهشتها الكلاب في الرياض

لقيت طفلة تُدعى «شهد» لم يتجاوز عمرها السنتين ونصف السنة حتفها بالرياض بعدما نهشتها 5 كلاب ضالة على مرأى والدتها.

خبير استثماري: إلغاء نظام الكفيل سيُحسن من الرواتب

قال خبير الاستثمار ثامر السعيد، إن إلغاء نظام الكفالة سيرفع نسبة تنافس شركات القطاع الخاص لاستقطاب كفاءات من الداخل بعدما كان القطاع محدودًا بالمواطنين أكثر من المقيمين.

بالفيديو.. المرور يقبض على سائق مركبة توقف بشكل همجي

أعلن المرور السعودي، اليوم الأحد، القبض على سائق مركبة، توقف بشكل همجي في أحد الطرق بالمملكة.

إغلاق 41 منشأة وتحرير 121 مخالفة لانتهاك الإجراءات الاحترازية في الباحة

أغلقت إدارات صحة البيئة والطوارئ بأمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي، نحو ٥١٠٨ جولات ميدانية، شملت المنشآت التجارية كالمطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة وما في حكمها، وذلك ضمن جولاتها الرقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

غدًا.. طرح تذاكر قطار الحرمين عبر موقعه الإلكتروني تمهيدًا لإعادة تشغيله

أعلن قطار الحرمين السريع لجميع العملاء الراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين، عن إتاحة الحجز وإصدار التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للقطار اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين، تمهيدًا لإعادة التشغيل يوم الأربعاء 31 مارس 2021م، وتشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

حملة «عش بصحة» توضح كيفية تفاعل الجسم مع لقاح كورونا

حددت حملة عش بصحة كيف يتفاعل الجسم مع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وفاة راكب سعودي على متن رحلة جوية لمصر للطيران

تُوفي راكب سعودي أثناء تواجده على متن طائرة مصر الطيران المتوجهة من أسوان إلى مطار القاهرة جراء تعرضه لأزمة قلبية نتج عنها وفاته قبل هبوطها.

«فلكية جدة» تعلن موعد ظهور هلال شعبان.. يمكن مشاهدته بالعين المجردة

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة أن هلال القمر لشهر شعبان سيزين سماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 والانتقال نحو بداية الليل، مشيرة إلى أنه يمكن مشاهدته بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي إذا كانت السماء صافية.

بالصور.. صحة الرياض تضبط حدّادًا يعمل في مهنة طب الأسنان

ضبطت «صحة الرياض»، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، عمالة وافدة قامت بتشغيل عيادة منزلية مخالفة للأسنان في أحد الأحياء الشعبية في جنوب الرياض.

«المواصفات السعودية»: تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول يعزز الدقة والشفافية

أشادت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بقرار هيئة سوق المال، الذي حدد ضبط نظام التداول وفقًا للتوقيت الزمني المعتمد لدى المواصفات السعودية، وذلك تعزيزًا لمبدأ العدالة والشفافية لجميع أعضاء السوق وضمان ضبط توقيت نظام الأوامر.

أمانة جدة تغلق 172 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 172 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك أثناء حملات الرقابة الميدانية المشتركة خلال اليومين الماضيين مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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