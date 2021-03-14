«الصحة»: 348 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 247 حالة ووفاة 4 أشخاص

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات 382407 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّه تم تسجيل 247 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 372703 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6567 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا https://covid19.moh.gov.sa/

وكانت وزارة الصحة أوضحت أنّ الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي لقاح كورونا، تتمثل في (الشعور بالتعب- الصداع- ألم في موضع الحقن- آلام في العضلات - الشعور بالتوعك- ارتفاع درجة الحرارة- رعشة بالجسم)، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة يمكن وضع كمادات باردة وتناول مسكن الألم مثل باراسيتامول بالجرعة المناسبة للحالة الصحية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين والذي قال فيه: "السلام عليكم أنا أخذت اللقاح أكسفورد الأحد الماضي وزالت كل أعراض اللقاح لكن مازال موضع الوخز فيه انتفاخ وحرارة والم وملمسه قاس؟ هل طبيعي أم أزور طبيب ".

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» لمنصتها التوعوية «عش بصحة»: " وعليكم السلام.. الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح: الشعور بالتعب والصداع - ألم في موضع الحقن - آلام في العضلات والشعور بالتوعك - ارتفاع درجة الحرارة - ورعشة بالجسم".

وأضافت: "ويمكن وضع كمادات باردة وتناول مسكن الألم مثل باراسيتامول بالجرعة المناسبة للحالة الصحية.. عافاكم الله".

وكانت وزارة الصحة قد حثت الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

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