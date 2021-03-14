«الصحة والتعليم» تُفعّلان برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب

الرياض - محمد عبدالله - لطلاب الصف الأول والصف الرابع..
فعّلت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم حملة الفحص الاستكشافي لطلاب وطالبات الصف الأول والرابع الابتدائي.
ودعت الوزارة عبر موقعها الرسمي أولياء الأمور للكشف على أبنائهم وبناتهم بأقرب مركز صحي للوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية، الأسنان، النظر، السمع، فحص كتلة الجسم، اعوجاج السلسة الفقارية «الجنف»، وذلك عبر حجز موعد عبر تطبيق «موعد».
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