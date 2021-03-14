«الصحة والتعليم» تُفعّلان برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب

ودعت الوزارة عبر موقعها الرسمي أولياء الأمور للكشف على أبنائهم وبناتهم بأقرب مركز صحي للوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية، الأسنان، النظر، السمع، فحص كتلة الجسم، اعوجاج السلسة الفقارية «الجنف»، وذلك عبر حجز موعد عبر تطبيق «موعد».

محمد يوسف

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