شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تغلق 3 مساجد في 3 مناطق.. بعد ثبوت 3 حالات بـ«كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الأحد) 3 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 35 يوماً 275 مسجداً تم فتح 270 منها بعد الإنتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي مسجد في منطقة الرياض تم رصد حالة به، ومسجد بمنطقة القصيم تم رصد اصابة به ومسجد بمنطقة الشرقية تم رصد اصابة به.

كما أعادت الوزارة فتح 6 مساجد 3 منها بالرياض، و 3 بالحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.