شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الهلال الأحمر بمكة تضع خطتها لموسم العمرة.. وتبحث سبل تذليل العقبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقد المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى جميل بلجون، اجتماعه الأول بمديري الإدارات بالمنطقة، وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات على جدول الأعمال التي من شأنها تطوير العمل الإسعافي ومتابعة سير العمل في المراكز الإسعافية وتذليل كافة العقبات، بما يضمن تقديم أعلى معايير الجودة التشغيلية مع الأخذ بالاحتياطات والتدابير اللازمة في تقديم الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية، حيث جرى استعراض آليات العمل في الإدارات العاملة بالمنطقة وفي المراكز الإسعافية بالإضافة الي استعرض أساليب العمل الإسعافي في الحرم المكي، كما ناقش خلال الاجتماع خطة الاستعداد لموسم العمرة 1442هـ والتي تعنى بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزوار الحرم المكي الشريف والطرق المؤدية لمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك.