السعودية | “الصحة” تسجل 4 وفيات و348 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - سجلت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) 348 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 382407 حالة.

كما سجلت الوزارة 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6567 حالة وفاة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 247 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 372703 حالة، لافتة إلى أن هناك 3137 حالة نشطة حالياً، من بينها 555 حالة حرجة.