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إرهاب متصاعد .. حصيلة الاعتداءات الحوثية ضد المملكة

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الدمام - شريف احمد - • إطلاق 355 من الصواريخ البالستية و554 من الطائرات المسيرة المفخخة

كشف تحالف دعم الشرعية ، عن إحصائيات الاعتداءات الإرهابية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والذي يستهدف المنشآت المدنية والمدنيين في المملكة.

حيث كشفت أرقام انتهاكات الميليشيا الحوثية ، عن إطلاق 355 من الصواريخ البالستية ، و554 من الطائرات بدون طيار المفخخة، و62 من الزوارق المفخخة ، و204 من الالغام البحرية ، و93878 من المقذوفات ، و30527 انتهاك لوقف اطلاق النار بالحديدة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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