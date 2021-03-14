شكرا لقرائتكم خبر عن إرهاب متصاعد .. حصيلة الاعتداءات الحوثية ضد المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إطلاق 355 من الصواريخ البالستية و554 من الطائرات المسيرة المفخخة

كشف تحالف دعم الشرعية ، عن إحصائيات الاعتداءات الإرهابية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والذي يستهدف المنشآت المدنية والمدنيين في المملكة.

حيث كشفت أرقام انتهاكات الميليشيا الحوثية ، عن إطلاق 355 من الصواريخ البالستية ، و554 من الطائرات بدون طيار المفخخة، و62 من الزوارق المفخخة ، و204 من الالغام البحرية ، و93878 من المقذوفات ، و30527 انتهاك لوقف اطلاق النار بالحديدة.