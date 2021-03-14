شكرا لقرائتكم خبر عن "الكلاب الضالة" يتصدر تويتر .. ولجنة عاجلة لبحث حادثة "طفلة الواشلة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مغردون : "الكلاب الضالة في كل مكان الان وتهدد سلامة أطفالنا"

تفاعل المغردون مع وسم "الكلاب الضالة" ، المتصدر تويتر ، بعد الحادثة المفجعة التي تعرضت لها طفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، كانت ضحية للكلاب المسعورة.

ووجه أمين منطقة الرياض بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة في ضاحية الواشلة والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها ٧٢ ساعة..

واشتكى مغردون من تكاثر هذه الكلاب والتي باتت تشكّل خطراً حقيقياً لقاطني تلك الأحياء ، وبات خروج الأطفال للعب أمام المنزل نذير شؤم قد ينتظر أحدهم من قبل بعض تلك الكلاب المسعورة التي بات هجومها خطراً كبيراً.

تقول إحدى المواطنات : نلاحظ كثرة عدد الكلاب الضالة في المدن والقرى والضواحي ومهاجمتها للأطفال، وحتى نوعها مستقوي خليط بين الذئاب والكلاب هجين، ودور البلديات والأمانات معدوم في هذه المشكلة" ، أما محمد البلوي فألمح إلى أن بلديات المناطق هي من تتحمل تبعات انتشار هذه الحيوانات في الأحياء السكنية ، حيث قال في تغريدة له على تويتر : مشكلة البلديات.. الكلاب الضالة اصبحت في كل مكان الان وتهدد سلامة اطفالنا... لا بد من حل"

وأشار مغرد آخر أنه بالرغم من تأسيس جمعية الرفق بالحيوان ، إلا أن انتشار الكلاب الضالة والقرود والقطط المتوحشة يعد شكلاً مرعباً ومخيفاً على حد وصفه.

وكانت تعرضت طفلة لا يتجاوز عمرها 4 سنوات ، للهجوم من خمسة كلاب ضالة بعد خروجها من استراحة أهلها للحظات، وعند خروج والدتها للبحث عنها شاهدت الكلاب تنهش جسدها؛ فاستغاثت بالحضور لإنقاذ طفلتها، ولكنها فارقت الحياة بعد وصولها للمستشفى بساعات.