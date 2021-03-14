كيف يتفاعل لقاح كورونا مع الجسم؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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سلطت وزارة الصحة الضوء على طريقة تفاعل جسم الإنسان مع لقاح فيروس كورونا المستجد ونمو الوقاية من الفيروس.

اللقاح والجسم:

وقالت الوزارة عبر حسابها عش بصحة على موقع تويتر، اليوم الأحد، إن الجسم قبل التطعيم يكون بلا مناعة، وبعد أخذ الجرعة الأولى بأيام يبدأ الجسم في التفاعل مع اللقاح، وهو التفاعل الذي يختلف من جسم إلى آخر.

وتابعت أنه بعد أخذ الجرعة الثانية بأسبوع إلى أسبوعين يستمر تفاعل الجسم مع اللقاح، ويبدأ في تشكيل مناعة جزئية، مشيرًا إلى أنه بعد التطعيم بشهر إلى شهرين يتمكن الجسم من بناء حماية، وأوصت الوزارة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من التعرض للإصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

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