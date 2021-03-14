خطوات التسجيل في منصة أبشر⁩ لمواطني مجلس التعاون والزوار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضحت الجوازات السعودية خطوات التسجيل في منصة أبشر⁩ المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

ونشرت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين خطوات التسجيل في منصة أبشر⁩ المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار.

هوية مقيم الرقمية:

وأتاحت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق تحت إشراف وزارة الداخلية خدمة هوية مقيم الرقمية في تطبيق أبشر أفراد، حيث وفرت عبر التطبيق نسخة رقمية من هوية مقيم وقابلة لاستعراضها في أي وقت وبدون الحاجة للاتصال بالإنترنت بعد تحميلها في أول مرة.

كما ستكون هذه الهوية كافية لاستخدامها في إجراءات الإثبات لدى أي جهة أمنية في حال عدم حمل الأصل المطبوع من الهوية.

المستفيدون من هوية مقيم الرقمية

جميع المقيمين في المملكة من غير السعوديين، أصحاب الإقامة السارية الصلاحية.

خطوات تفعيل هوية مقيم الرقمية:

تحميل تطبيق “ أبشر أفراد “.

“. تسجيل الدخول لحسابك في “أبشر أفراد”.

اختيار “خدماتي”.

اختيار “تحميل الهوية الرقمية”.

ثم النقر على “تحميل هوية مقيم” أسفل الصفحة.

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