الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

سببان وراء الاندماج التاريخي بين بنكي ساب والأول

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد الرئيس التنفيذي لبنك ساب ديفيد ديو، في مقابلة مع “العربية”، أن بنك “ساب” سيكون في موقع جيد بعد الاندماج مع البنك الأول.

وقال:” كثفنا جهودنا لدمج البنكين وقمنا ببناء أساس قوي جدًا. ونحن الآن في طريقنا لتقديم الفوائد التي ستنتج عن جهودنا لعملائنا”.

الاندماج:

ورداً على سؤال حول السبب الكامن وراء قرار الاندماج، أرجع ذلك إلى سببين:

الأول، لتقديم منتجات وخدمات تم تحسينها لقاعدة عملائنا التي تم توسيعها، وثانيًا لتوفير فوائد للعملاء تشمل الكفاءة وحجم بنك أكبر.

فوائد للعملاء:

وعن الفوائد التي ستقدم للعملاء، قسم ديو العملاء إلى قاعدتين: الأولى هي قاعدة عملاء الشركات وهي القاعدة التي ستحصل على ميزانيات عمومية أكبر والقدرة على تغطية اكتتابات أكبر وقدرة لتغطية مشاريع أكبر حجما والمشاريع الضخمة القائمة في المملكة.

وشهد اليوم اكتمال الاندماج التاريخي بين بنكي ساب والأول، حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء.

ويجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين، يتناسب مع طموحات النمو لمملكة متجددة.

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