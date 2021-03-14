فريق طبي لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي إمارة مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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قدم فريق طبي متخصص، لقاح كورونا لمنسوبي إمارة مكة المكرمة في مقري الإمارة بالعاصمة المقدسة وجدة.

وذكر الحساب الرسمي للإمارة على موقع تويتر، أن هذا يأتي إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (351) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (239) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.



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