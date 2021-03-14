صحة الطائف توفر لقاح كورونا في 5 مراكز صحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - واس

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وفرت الشؤون الصحية بالطائف خدمة تقديم لقاح فيروس كورونا ضمن المرحلة الثالثة للمسجلين عبر تطبيق صحتي، في مراكز مران بأم الدوم، والمحاني، وآل مشعان بعشيرة، والسيل الكبير،إضافة إلى مركز السر ، ليصل عدد المراكز العاملة إلى 15 مركزاً.

المرحلة الرابعة قريبًا:

وأوضحت “صحة الطائف ” أن المرحلة الرابعة سيتم تدشينها قريباً في خمسة مراكز أخرى .

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