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شكرا لقرائتكم صحة الطائف توفر لقاح كورونا في 5 مراكز صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14
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صحة الطائف توفر لقاح كورونا في 5 مراكز صحية
وصل عدد المراكز العاملة إلى 15 مركزاً
متابعات الخليج 365 - واس
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وفرت الشؤون الصحية بالطائف خدمة تقديم لقاح فيروس كورونا ضمن المرحلة الثالثة للمسجلين عبر تطبيق صحتي، في مراكز مران بأم الدوم، والمحاني، وآل مشعان بعشيرة، والسيل الكبير،إضافة إلى مركز السر ، ليصل عدد المراكز العاملة إلى 15 مركزاً.
المرحلة الرابعة قريبًا:
وأوضحت “صحة الطائف ” أن المرحلة الرابعة سيتم تدشينها قريباً في خمسة مراكز أخرى .
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