اخبار السعوديه

حملة «عش بصحة» توضح كيفية تفاعل الجسم مع لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - عبر حسابها على «تويتر»..

حددت حملة عش بصحة كيف يتفاعل الجسم مع اللقاح المضاد لفيروس المستجد «كوفيد-19».

وأوضحت حملة عش بصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه قبل التطعيم لا توجد مناعة، وبعد أخذ الجرعة الأولى بأيام تفاعل الجسم مع لقاح كورونا  يختلف من جسم إلى آخر.

وبعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا بأسبوع أو أسبوعين يستمر تفاعل الجسم مع اللقاح ويشكل مناعة جزئية، وبعد التطعيم بشهر إلى شهرين يتمكن الجسم من بناء الحماية، وفقا لحملة عش بصحة. 

اقرأ أيضًا:

«الصحة» توضح الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي لقاح كورونا

دعت السعوديين إلى الفخر ببلدهم.. أمریكیة تروي تجربتھا في الحصول على لقاح كورونا بالرياض

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا