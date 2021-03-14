حملة «عش بصحة» توضح كيفية تفاعل الجسم مع لقاح كورونا

حددت حملة عش بصحة كيف يتفاعل الجسم مع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضحت حملة عش بصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه قبل التطعيم لا توجد مناعة، وبعد أخذ الجرعة الأولى بأيام تفاعل الجسم مع لقاح كورونا يختلف من جسم إلى آخر.

وبعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا بأسبوع أو أسبوعين يستمر تفاعل الجسم مع اللقاح ويشكل مناعة جزئية، وبعد التطعيم بشهر إلى شهرين يتمكن الجسم من بناء الحماية، وفقا لحملة عش بصحة.

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