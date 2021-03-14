أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 70 جولة رقابية على المنشآت التجارية

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الخدمات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع وحدة الرقابة النسائية بالأمانة والجهات ذات العلاقة 70 جولة رقابية على المنشآت التجارية، وذلك لضمان عدم انتشار فيروس كورونا وبهدف تهيئة الأجواء الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يسبب خطراً على الصحة العامة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله خميس الزايدي أنَّ الفرق الرقابية في إدارة الخدمات ووحدة الرقاة النسائية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة نفذت 70 جولة رقابية، مشيراً إلى مخالفة 10 منشآت تجارية، وذلك لعدة مخالفات تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ومخالفة البروتوكولات الوقائية،

وشدد "الزايدي" على تكثيف الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على جميع المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكداً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.