وزير الصحة الإيطالي يتوقع موعد تراجع إصابات كورونا في بلاده

قال وزير الصحة في الحكومة الإيطالية، روبرتو سبيرانتسا، إن تراجعًا مرتقَبًا سيحدث في إصابات كورونا.

وأضاف الوزير، أتوقع تراجعًا في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» مع نهاية الربيع.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان وزارة الصحة الإيطالية الجمعة، أن غالبية البلاد التي تواجه الموجة الثالثة من الوباء ستعود إلى الإغلاق اعتبارًا من الاثنين.

وسيؤدي ذلك إلى إغلاق المطاعم والحانات والمدارس، في المناطق الأكثر اكتظاظًا في البلاد خصوصًا لومبارديا الرئة الاقتصادية للبلاد، ولاتسيو ومنطقة روما، ستصنف مناطق «حمراء» «عالية المخاطر»، وسيسمح فقط بالتنقل فقط لدواعي العمل وشراء السلع الأساسية وتلقي العلاج.

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