وفاة راكب سعودي على متن رحلة جوية لمصر للطيران

تُوفي راكب سعودي أثناء تواجده على متن طائرة مصر الطيران المتوجهة من أسوان إلى مطار القاهرة جراء تعرضه لأزمة قلبية نتج عنها وفاته قبل هبوطها.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية أن برج المراقبة تلقى - مساء أمس - إخطارًا من قائد رحلة مصر للطيران رقم 85 القادمة من أسوان يطلب ضرورة تواجد طبيب الحجر الصحى وسيارة إسعاف.

وبعد هبوط الطائرة صعدت إليها الدكتورة عبد الرحمن مصطفى طبيبة الحجر الصحي، وبالكشف على الراكب حمدي بن حامد بن عبد الباري «مواليد 1951» تبينت وفاته متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية، وتم نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإعداده للدفن.

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