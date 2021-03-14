«فلكية جدة» تعلن موعد ظهور هلال شعبان.. يمكن مشاهدته بالعين المجردة

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة أن هلال القمر لشهر شعبان سيزين سماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 والانتقال نحو بداية الليل، مشيرة إلى أنه يمكن مشاهدته بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي إذا كانت السماء صافية.

وقالت فلكية جدة عبر حسابها على موقع تويتر: "سيزين هلال القمر لشهر شعبان هلال سماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الأحد 14 مارس 2021 والانتقال نحو بداية الليل وسيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية ويرصد بسهولة بالعين المجردة بآلافق الغربي إذا كانت السماء صافية".

وأضافت في تغريدة أخرى أنه "مع اقتراب الاعتدال الربيعي 2021 في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تبدأ العديد من الأشجار في إنتاج حبوب اللقاح وهي جسيمات صغيرة جدا ومتجانسة في الحجم تتسبب في ظهور حلقات ملونة حول الشمس تسمى "الأكليل" مرئية باللعين المجردة .

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