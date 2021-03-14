الهيئة العامة للغذاء والدواء تُعدد مزايا نظام التتبع الإلكتروني «رصد»

أنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية «رصد» ضمن خطتها للمساهمة في برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها.

يساهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية، وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك.

وأوضحت الهيئة في انفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي علي تويتر أن نظام رصد يساعد على تحسين إدارة المخزون وتقليل الهدر ومقاومة التزوير، كما يقدم دعم تقني لجميع الجهات عن طريق مركز الاتصال.

ويقدم النظام تقارير دورية لحالة السوق والمبيعات و العرض و الطلب، ويسهل الوصول لتقارير ملخص المخزون وتاريخ العمليات علي علبة الدواء وإيقاف الأدوية المسحوبة بشكل تلقائي. بالإضافة إلى أنه يعد منصة آمنة لنقل الملفات المجمعة بين الجهات ومرونة في إدارة الحسابات على البوابة.

كلمات مفتاحية :هيئة الغذاء والدواء ، رصد ، رقابة علي الأدوية

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