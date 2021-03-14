«تجمّع الشرقية الصحي» يواصل تقديم لقاح كورونا للمستفيدين بخدمات الرعاية المنزلية

واصل برنامج الرعاية المنزلية في المنطقة الشرقية تقديم خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية حيث بلغ عددهم حتى الآن 400 مستفيد.

وأوضح «تجمع الشرقية» الصحي أن خدمات الرعاية المنزلية تحقق أرقامًا عالية من خلال جميع منشآت التجمع؛ حيث تُقدم خدماتها لأكثر من 4000 مستفيد شهريًا.

وبيّن أن التوسع جارٍ في إيصال خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا لمستفيدي الرعاية المنزلية لمناطق أخرى، مشيرًا إلى أن خدمة التطعيم لا تقتصر في التجمع للمرضى فقط، بل تشمل تطعيم ذوي المرضى.

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