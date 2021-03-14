شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يوثّق أحداث 2020 بـ 18 طابعاً : "ماراح ننسى" والان نبدء بالتفاصيل
كما أصدرت طابع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي جاء بشعار (نحو انسانية بلاحدود)، إلى جانب طابع خاص باليوم العالمي للبريد، فيما شملت طوابع المناسبات الوطنية طابعين الأول عن اليوم الوطني السعودي 90 والذي تزينت به عبارة (همة حتى القمة)، والثاني عن الرياض العاصمة العربية الرقمية.
كذلك وثقت مؤسسة البريد السعودي الأحداث الرياضية حيث خصصت طابعاً بريدياً لكأس السعودية للفروسية (سباق الخيل الأغلى في العالم)، وآخر لرالي داكار الدولي الذي استضافته السعودية تحت شعار (داكار السعودية)، فيما جاء التوثيق للعديد من المناسبات العامة ومنها قطار الحرمين السريع وموسم ورد الطائف والصقور وحج 1441هـ والذي كان موسما استثنائيا بسبب جائحة كورونا (كوفيد_19) حيث توسطت هذا الطابع عبارة (صحة وسلامة المسلمين أولويتنا)، إلى جانب طابع بريد اخر بمناسبة العيد توسطته عبارة (عيدكم مبارك).
يذكر أن مؤسسة البريد السعودي تعد الطوابع البريدية من أهم سمات ودلائل التطور التي تجسد وتؤرخ الاحداث والمناسبات لدى الدول والشعوب، وتختصر تلك النماذج الزمان والمكان وتسرد بتنوعاتها وألوانها تفاصيل غنية بالأحداث