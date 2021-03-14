وفاة راكب سعودي على متن طائرة مصر للطيران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن مطار القاهرة، أن برج المراقبة تلقى إخطارًا من قائد رحلة “أسوان – القاهرة”، بوفاة راكب سعودي، رحمه الله.

وفي التفاصيل، شهدت طائرة مصر للطيران القادمة مساء أمس السبت، والمتجهة من أسوان إلى مطار القاهرة، وفاة راكب سعودي متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية قبل هبوطها.

هبوط الطائرة

ونقلت صحيفة “الأهرام” المصرية عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن برج المراقبة تلقى إخطارًا من قائد رحلة مصر للطيران رقم 85 القادمة من أسوان يطلب ضرورة تواجد طبيب الحجر الصحي وسيارة إسعاف.

أزمة قلبية

وبعد هبوط الطائرة صعدت إليها طبيبة الحجر الصحي وبالكشف على الراكب السعودي “حمدي بن حامد بن عبد الباري” مواليد 1951م تبين وفاته متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية، وتم نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

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