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أمين الرياض يوجه بتشكيل لجنة عاجلة في حادثة طفلة الواشلة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

أمين الرياض يوجه بتشكيل لجنة عاجلة في حادثة طفلة الواشلة

الرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها ٧٢ ساعة

متابعات الخليج 365 - الرياض


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وجه أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها ٧٢ ساعة.

خروج الطفلة من الاستراحة

يذكر أن خمسة كلاب ضالة، افترست مساء الجمعة طفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض.

وكانت الطفلة برفقة ذويها وخرجت من استراحة أهلها للحظات، وقد شاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها الضعيف.

الطفلة فارقت الحياة

وعلى الفور قام عدد من الحضور بطرد الكلاب إلا أن الطفلة فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى بساعات معدودة، رحمها الله.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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