حساب المواطن يوضح سبب أن يكون المستفيد مؤهلًا والاستحقاق صفر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

حساب متابعات الخليج 365 يوضح سبب أن يكون المستفيد مؤهلًا والاستحقاق صفر

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 سبب أن يكون المستفيد مؤهلًا والاستحقاق صفر، بمعنى عدم حصوله على الدعم.

وأعاد برنامج حساب متابعات الخليج 365، تغريدة أوضح من خلالها سبب ظهور الاستحقاق صفرًا لدى بعض المستفيدين.

شروط الأهلية والاستحقاق

وأوضح البرنامج أن المستفيد في هذه الحالة تنطبق عليه شروط الأهلية وهي: “شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي، ومعيار الإقامة، وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة”.

ولكن لا تنطبق عليه شروط الاستحقاق وهي تجاوز الحد المانع من الدعم، وتؤخذ بالاعتبار المعايير التالية:

عدد أفراد الأسرة.

أعمار أفراد الأسرة.

مجموع الدخل الشهري للأسرة.

تفاصيل الدعم للدفعة الـ 40

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حوالي من 92 مليار ريال منها 683 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تفاصيل دعم الدفعة 40

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر

وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.



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