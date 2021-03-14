أمير الشمالية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

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تلقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، الجرعة الثانية من لقاح كورونا “كوفيد – 19”.

ونشرت، إمارة منطقة الحدود الشمالية، مقطع فيديو عبر حسابها في “تويتر”، أثناء تلقي أمير الشمالية الجرعة الثانية من اللقاح.

الخطة الوطنية للقاح

وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، قد تلقى منتصف فبراير الماضي، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

ونوه سموه بالعناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

تطبيق صحتي

ودعا أمير الشمالية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق” صحتي” للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع بوصفه جزءًا من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها – بإذن الله -.

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