ما هو موعد رفع حظر السفر إلى المملكة العربية السعودية ؟

قالت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أن الحكومة أعلنت عن موعد رفع حظر السفر إلى المملكة العربية السعودية، موضحة أنه سيتم فتح كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية بصورة كاملة، وسيسمح بدخول الوافدين إلى المملكة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 17 من مايو 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس الجاري، مع التأكيد على استمرار وزارة الصحة بالمملكة على متابعة المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مع توضيح الأعداد المصابة ونسبة الوفيات وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد.

موعد رفع حظر السفر إلى المملكة العربية السعودية

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وأشارت وزارة الداخلية في بيان لها أن رفع القيود عن المواطنين الراغبين في مغادرة المملكة والسماح بفتح المنافذ البحرية والبرية والجوية، مرتبط ببيانات وزارة الصحة، بالإضافة إلى أن الشركات الموردة للقاح فيروس كورونا المستجد تأخرت عن موعدها في تسليم الدفعات التي تعاقدت عليها وزارة الصحة، الأمر الذي نتج عنه تأجيل فتح المنافذ ورفع الحظر في الموعد السابق تحديده وهو 31 من مارس الجاري.

وأضافت وزارة الداخلية أنه نظراً لأهمية وصول اللقاح إلى المملكة وتقارير وزارة الصحة حول ارتفاع معدلات المناعة المجتمعية هي ما ستحسم عليه قرار رفع الحظر والسماح بالسفر للمواطنين في ظل وجود فيروس كورونا، مؤكدة أن المملكة حريصة على الحفاظ على معدلات إصابة منخفضة وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة المواطنين.