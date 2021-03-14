السعودية اليوم / تجمع الشرقية الصحي يواصل تقديم لقاح كورونا للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية



الدمام 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

واصل برنامج الرعاية المنزلية في المنطقة الشرقية تقديم خدمة التطعيم بلقاح

وأوضح "تجمع الشرقية" الصحي أن خدمات الرعاية المنزلية تحقق أرقامًا عالية من خلال جميع منشآت التجمع، حيث تُقدم خدماتها لأكثر من 4000 مستفيد شهريًا.

وبين أن التوسع جاري في إيصال خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا لمستفيدي الرعاية المنزلية لمناطق أخرى، مشيراٌ إلى أن خدمة التطعيم لا تقتصر في التجمع للمرضى فقط، بل تشمل تطعيم ذوي المرضى.

// انتهى //

12:09ت م

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الدمام 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسواصل برنامج الرعاية المنزلية في المنطقة الشرقية تقديم خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية حيث بلغ عددهم حتى الآن 400 مستفيد .وأوضح "تجمع الشرقية" الصحي أن خدمات الرعاية المنزلية تحقق أرقامًا عالية من خلال جميع منشآت التجمع، حيث تُقدم خدماتها لأكثر من 4000 مستفيد شهريًا.وبين أن التوسع جاري في إيصال خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا لمستفيدي الرعاية المنزلية لمناطق أخرى، مشيراٌ إلى أن خدمة التطعيم لا تقتصر في التجمع للمرضى فقط، بل تشمل تطعيم ذوي المرضى.// انتهى //12:09ت م0045

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