السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تطلق ورشة عن "مواءمة السياسات في تطوير المناهج مع متطلبات سوق العمل"



جدة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز غداً ورشة عمل "مواءمة السياسات والإجراءات في تطوير المناهج مع متطلبات سوق العمل" التي ينظمها مركز المناهج التعليمية بالجامعة.

وتركز الورشة على الخطط الدراسية ومحتوى مناهجها العلمية وتطويرها بحيث تكون مواكبة للتطور العلمي ومتطلبات سوق العمل، والتأكيد على الخطط الدراسية ومفردات المناهج ومخرجاتها.

وخصص مركز المناهج التعليمية بجامعة الملك عبدالعزيز رابطاً إلكترونياً للتسجيل : http://bit.ly/3qP7bfJ.

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12:07ت م

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