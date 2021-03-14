

سكاكا 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، الاجتماع المرئي الـ 21 لوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات بالمنطقة، لاستعراض أعمال الجهات واللجان ذات العلاقة في مكافحة فيروس

وقدم وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان في بداية الاجتماع عرضاً عن ماتم اتخاذه حيال التوصيات التي تم اعتمادها في الاجتماع السابق، وإطلاع سمو أمير المنطقة على إيجاز التقارير المرفوعة من الجهات الحكومية المعنية بمخالفات إجراءات الوقاية من كورونا في جميع القطاعات العامة والخاصة، حيث أشار التقرير إلى التعاون الكبير من المواطنين والمقيمين في تطبيق التعليمات الخاصة بذلك .

وأكد سمو أمير منطقة الجوف على مواصلة جهود التوعية للتقيد بماصدر من تعليمات وإرشادات، من أجل صحة وسلامة الجميع .

ودعا سموه - الله عز وجل - أن يرفع هذا الوباء عنا وعن الجميع .

// انتهى //

11:50ت م

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سكاكا 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، الاجتماع المرئي الـ 21 لوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات بالمنطقة، لاستعراض أعمال الجهات واللجان ذات العلاقة في مكافحة فيروس كورونا ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال استمرار الجولات الميدانية.وقدم وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان في بداية الاجتماع عرضاً عن ماتم اتخاذه حيال التوصيات التي تم اعتمادها في الاجتماع السابق، وإطلاع سمو أمير المنطقة على إيجاز التقارير المرفوعة من الجهات الحكومية المعنية بمخالفات إجراءات الوقاية من كورونا في جميع القطاعات العامة والخاصة، حيث أشار التقرير إلى التعاون الكبير من المواطنين والمقيمين في تطبيق التعليمات الخاصة بذلك .وأكد سمو أمير منطقة الجوف على مواصلة جهود التوعية للتقيد بماصدر من تعليمات وإرشادات، من أجل صحة وسلامة الجميع .ودعا سموه - الله عز وجل - أن يرفع هذا الوباء عنا وعن الجميع .// انتهى //11:50ت م0041

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يؤكد استمرار الجولات الميدانية للتأكد من تطبيق اجراءات الوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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