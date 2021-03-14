السعودية اليوم / أمانة عسير تنفّذ 1142 جولةً رقابيةً على الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية



أبهـا 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

نفّذت أمانة منطقة عسير ممثلةً بالفرق الرقابية واللجان المختصة الأسبوع الماضي 1142 جولة رقابية على الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس

ورصدت الأمانة خلال الجولات الرقابية 307 مخالفات متنوعة, إلى جانب إغلاق 74 منشأة تجارية, كما قامت بالعديد من الأعمال التوعوية والتثقيفية لمرتادي الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية, بهدف التذكير ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من خلال تطبيق التباعد وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين وغيرها.

// انتهى //

11:00ت م

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أبهـا 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسنفّذت أمانة منطقة عسير ممثلةً بالفرق الرقابية واللجان المختصة الأسبوع الماضي 1142 جولة رقابية على الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا ورصدت الأمانة خلال الجولات الرقابية 307 مخالفات متنوعة, إلى جانب إغلاق 74 منشأة تجارية, كما قامت بالعديد من الأعمال التوعوية والتثقيفية لمرتادي الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية, بهدف التذكير ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من خلال تطبيق التباعد وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين وغيرها.// انتهى //11:00ت م0030

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