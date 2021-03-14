السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، و شرورة، ويدمة ، وثار ، وحبونا.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً.

// انتهى //

10:54ت م

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