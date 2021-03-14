السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: عوالق ترابية على منطقة عسير



أبها 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن عوالق ترابية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده و طريب وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

// انتهى //

10:32ت م

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