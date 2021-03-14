شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. ضبط «حداد» وافد يعمل طبيب أسنان بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إغلاق عيادة منزلية مخالفة للأسنان يديرها عمالة مخالفة

ضبطت "صحة الرياض" بالتعاون مع الاجهزة الامنية ، عمالة وافدة قامت بتشغيل عيادة منزلية مخالفة للاسنان في أحد الأحياء الشعبية في جنوب الرياض .

وأوضحت "صحة الرياض" ، أنه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، تم ضبط عامل وافد بمهنة حداد يعمل في مهنة طب الاسنان في عيادة خاصة بها وذلك بشكل مخالف ، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة.

وأعلنت عن إيقافهم مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهم للشرطة لإحالتهم للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

وشددت "صحة الرياض" أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية. فأنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: من زاول المهن الصحية دون ترخيص ، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية ، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة ، من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية ، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها ، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.