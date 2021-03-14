محطات هامة في تاريخ "دبي".. عاصمة المال والأعمال العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصنف دبي كونها أفضل الوجهات للعمل والمعيشة حول العالم، وعلى مدار 100 عام، شهدت دبي تسارعا في التطورات والأحداث، منحتها أهمية متصاعدة.

وأضحت دبي بعد رحلة طويلة إحدى عواصم المال والأعمال حول العالم.



وتعتبر دبي اليوم، مركزا ماليا عالميا في آسيا، وإحدى الوجهات المفضلة لرجال الأعمال والشركات الكبرى حول العالم، لأسباب مرتبطة بمناخ الاستثمار الجاذب، وتوفرها على إحدى أكثر البنى التحتية والتشريعية تقدما.

الشهر الماضي، حازت دبي المركز الثالث في الترتيب العام على مستوى العالم، والثاني في المؤشر الفرعي لفئة المدن الرئيسية ضمن مؤشر "مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر"، الصادر عن "إف دي آي انتليجينس".



وقد جاءت دبي في المركز الثالث في الترتيب العام للمؤشر على مستوى العالم والمركز الثاني في ترتيب المؤشر الفرعي فئة المدن الرئيسية، بحسب تقرير الفائزين الذي أصدرته المؤسسة المتخصصة في شؤون الاستثمار الأجنبي التابعة لـ "فايننشال تايمز".





ترصد ”الخليج 365” في التقرير التالي، أبرز المحطات التاريخية التي رسمت الملامح الاقتصادية لإمارة دبي، وصولا للأهمية الاستراتيجية التي تتميز بها اليوم.



1904 - الشركة البريطانية الهندية للملاحة البخارية تبدأ الخدمة المنتظمة لدبي.



1934 - إنشاء قاعدة جوية بريطانية.

1939 - إنشاء مجلس التجار (لجنة التجار).

1941 - افتتاح مكتب بريد دبي.

1946- أكتوبر: افتتح إمبريال بنك (الذي أصبح بنك الشرق الأوسط البريطاني ثم HSBC) في دبي.

1950 - بدء "التنقيب عن البترول" في منطقة دبي.

1957 - إنشاء بلدية دبي.

1958 - راشد بن سعيد آل مكتوم يصبح حاكماً لدبي بوفاة والده الشيخ سعيد.

1959 - تجريف خور دبي وافتتاح مطار دبي وتأسيس دناتا (وكالة دبي الوطنية للسفر الجوي)

1966 - اكتشاف حقل نفط فاتح بالقرب من دبي.

1975 - تأسيس بنك دبي الإسلامي وبناء مركز دبي التجاري العالمي، وبدء إنتاج النفط في حقل الفلاح النفطي.

1979 - الملكة إليزابيث الثانية تفتتح محطة دبي لتحلية المياه، وبدء إنتاج النفط في حقل راشد النفطي، وافتتاح ميناء جبل علي.



1984 - بدء إنتاج النفط في حقل مرغم البري، وطيران الإمارات تقوم برحلتها الافتتاحية إلى كراتشي.

1995 - الشيخ محمد بن راشد يعين ولياً لعهد دبي، وبدء تشغيل مصفاة شركة بترول الإمارات الوطنية، وتم فتح سوق العقارات في دبي أمام غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة.

2000 - تأسيس سوق دبي المالي، وبناء مبنى الركاب الجديد في مطار دبي، والإعلان عن شركة نخيل العقارية، وافتتاح مدينة دبي للإنترنت، ثم افتتاح مدينة دبي للإعلام.

2001 - افتتاح مركز دبي المالي العالمي، وإعلان المنطقة الاقتصادية الحرة لمدينة دبي الطبية بقيمة 1.8 مليار دولار.

2003 - صندوق النقد الدولي يجتمع في دبي، ووضعت طيران الإمارات طلبية بقيمة 19 مليار دولار لأكبر طلبية في تاريخ الطيران لـ 71 طائرة ذات جسم عريض.

2004 - وضع حجر الأساس لأطول برج في العالم، برج خليفة، وتأسيس شركة دبي القابضة للاستثمار.

2005 - افتتاح بورصة دبي للذهب والسلع، وتأسست موانئ دبي العالمية من اندماج سلطة موانئ دبي وموانئ دبي الدولية

2006 - محمد بن راشد آل مكتوم يصبح حاكماً لدبي ونائباً لرئيس دولة الإمارات، ثم رئيساً لوزراء الإمارات، وإطلاق مؤسسة دبي للطيران بقيمة 15 مليار دولار، وموانئ دبي العالمية يستحوذ على P&O مقابل 7 مليارات دولار.

2010 - افتتاح ناطحة سحاب برج خليفة (الأطول في العالم)، والإعلان عن حقل نفط جديد شرقي حقل راشد يسمى جليلة، وبنك الإمارات دبي الوطني يستحوذ على بنك دبي.

2014 - تدشين أكبر مركز تجاري ومدينة ترفيهية داخلية في العالم، وتم الإعلان عن مشروع مول العالم الذي تبلغ مساحته 48 مليون قدم مربع، ودبي تطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

2015 - أطلق مسبار المريخ الإماراتي اسم "Hope" على مشروعه.

2018 - احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالميا في 50 مؤشرا وفق مؤشرات التنافسية العالمية للعام 2017 – 2018.

2019 - الإعلان عن طرح أول برميل نفط ذكي في العالم، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا النفط والغاز "جوتيك" 2019، وتوجت دبي بالمرتبة الأولى عربيا والـ 11 عالميا في " الجاهزية للمستقبل " لعام 2019.

2021 - صُنفت دبي كأفضل مدينة في العالم في التنوع اللغوي، ويعني سهولة العيش للمغتربين من دون حاجز اللغة، وذلك وفقاً لاستبيان "اكسبات انسايدر" الصادر عن مؤسسة "انترنيشنز" الألمانية.