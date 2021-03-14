اخبار السعوديه

المسند: في آخر شهر مارس يبدأ موسم المراويح والسرايات

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم المسند: في آخر شهر مارس يبدأ موسم المراويح والسرايات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

المسند: في آخر شهر مارس يبدأ موسم المراويح والسرايات

يعد شهرًا انتقاليًا بين فصلي الشتاء والربيع

متابعات الخليج 365 - الرياض


اسمع الخبر

قال د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إن فصل الربيع يدخل في الثلث الثالث من شهر مارس (21 مارس) في كل عام، وفقًا لحركة الشمس الظاهرية.

نشاط المنخفضات الجوية

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “يعد مارس شهرًا انتقاليًا بين فصلي الشتاء والربيع، فيه تعتدل درجة الحرارة، وتبدأ بالارتفاع التدريجي، وفيه تنشط المنخفضات الجوية المتوسطية والتي تتسبب ـ بإذن الله ـ بتقلب الرياح”

تفاوت في درجات الحرارة

وتابع عبدالله المسند: “أن حدوث تفاوت في درجات الحرارة خلال 24 ساعة، والمنخفضات قد تعمل على إثارة الغبار أحيانًا، وعادة في آخر شهر مارس يبدأ موسم المراويح والسرايات”.

المسند: في آخر شهر مارس يبدأ موسم المراويح والسرايات - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا