جامعة الباحة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الباحة

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أعلنت جامعة الباحة عن فتح بوابة القبول للتقدم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 1442/8/01هـ (2021/03/14 م) وحتى يوم الأحد 1442/8/15 هـ (2021/03/28 م)، وفقًا للتفاصيل التالية:

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم سعوديًا أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين أو لديه إقامة نظامية. أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقًا طبيًا. أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه. معادلة الشهادة الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية. الحصول على درجة (60) في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى. سداد الرسوم الدراسية.

المستندات المطلوبة:

1- وثيقة التخرج.

2- السجل الأكاديمي.

3- تزكيتان علميتان.

4- الهوية الوطنية (الإقامة لغير السعوديين).

5- نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين.

6- نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية (حسب الشروط الخاصة للبرنامج).

عدد البرامج:

– برامج الماجستير (15 برنامجًا).

تفاصيل البرامج:

1- ماجستير التربية في الموهبة والإبداع.

2- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.

3- ماجستير التربية في التربية البدنية.

4- ماجستير التربية في التربية الفنية.

5- ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم.

6- ماجستير التربية في القيادة التربوية.

7- ماجستير العلوم في الأمن السيبراني.

8- ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.

9- ماجستير الآداب في الأدب الإنجليزي.

10- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.

11- الماجستير في المحاسبة.

12- ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية.

13- ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة.

14- ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة الطبية.

15- ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة.

تفاصيل وشروط التقديم:

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– الرسوم الدراسية:

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– للاطلاع على الرسوم الدراسية للمستوى الأول:

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– لتحويل المعدل التراكمي إلى نسبة مئوية والعكس:

( اضغط هنا )

رابط التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد 1442/8/01هـ (2021/03/14 م) وحتى يوم الأحد 1442/8/15 هـ (2021/03/28 م)، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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