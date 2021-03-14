الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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شهد اليوم الأحد 14 مارس اكتمال الاندماج التاريخي بين بنكي ساب والأول، حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء، حيث يجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين تحت عرض مصرفي مطور.

خدمات مصرفية ومالية

وقالت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة بنك ساب، “يمثل اليوم اكتمال اندماجنا، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا للوفاء بوعدنا المتمثل في إنشاء بنك أفضل لعملائنا ومساهمينا وموظفينا ولوطننا.

وأضافت العليان: “بصفتنا الآن بنكًا أقوى وأكثر شمولًا وتكاملًا، فإننا في وضع أفضل لنكون البنك المفضل، بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة، ولدعم التحول السريع للمملكة واقتصادها”.

إيقاف خدمات البنك الأول

وكان البنك الأول، قد أعلن قبل أيام، أنه بصدد إيقاف كافة خدماته لعملائه بدءًا من 14 مارس، واستبدال الخدمات الخاصة به من خلال البنك السعودي البريطاني (ساب)، بعد إتمام اندماجه أخيرًا، وشدد البنك على عملائه بضرورة توفير طرق دفع بديلة جاهزة لعطلة نهاية الأسبوع من 11 – 14 مارس.

بطاقات بنك ساب

وأوضح البنك أن بطاقات بنك “ساب” التي تم إصدارها أخيرًا لعملائه، سيبدأ تفعيلها من 13 مارس، مع ضرورة قيام المستفيدين بتزويد جهة العمل برقم الحساب المستحدث لبنك ساب لغرض إيداع الرواتب، موضحًا أن بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية ستتوقف بتاريخ 13 مارس.

وكشف أن كافة فروعه وأجهزة الصراف الآلي والقنوات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف والمدفوعات المحلية والحوالات بالعملات الأجنبية وخدمات الأول للاستثمار ستتوقف يوم الخميس القادم الموافق 11 مارس.

تقديم الخدمات البنكية

وسيتم تقديم الخدمة عن طريق بنك “ساب” يوم الأحد 14 مارس للفروع، ويوم السبت 13 مارس في تمام الساعة 8 صباحًا لأجهزة الصرف الآلي والقنوات الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والمدفوعات المحلية، والحوالات بالعملية الأجنبية، وخدمات الأول للاستثمار، أما خدمات استرداد نقاط المكافآت أوقفت يوم السبت الماضي، وستبدأ عملها في بنك ساب يوم الأحد المقبل.

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