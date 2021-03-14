إن طريقة الاستعلام عن رصيدي في حساب المواطن من الطرق التي يجب أن يكون المستفيدين من منظومة الدعم على علماً بها، فبدونها لن يتمكن المستحق من التعرف على الرصيد الخاص بحساب المواطن، وأرسلت العديد من الاستفسارات إلى وزارة الموارد البشرية من قبل المواطنين لتوضيح طريقة الاستعلام عن رصيدي في حساب المواطن، لأنها خطوات على المواطنين تطبيقها كل شهر.

ما هو حساب المواطن ؟

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إن حساب المواطن هو دعم مادي يقدم من قبل الحكومة بالمملكة العربية السعودية بهدف مساعدة المواطنين الأشد احتياجاً على تحمل أعباء الحياة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاتجاه إلى رفع الدعم عن عدداً من القطاعات وفق رؤية 2030، ولكي لا تتأثر الطبقات محدودة الدخل والفقراء جراء الإجراءات الإصلاحية، أطلقت الحكومة برنامج حساب المواطن لمساعدة المواطنين على تحمل الأعباء المادية.

الاستعلام عن رصيدي في حساب المواطن برقم الهوية

ووضعت الحكومة شروط تسمح لمن تنطبق عليهم التسجيل في برنامج حساب المواطن والاستفادة من منظومة الدعم، وتختلف المبالغ المالية بين مواطن وآخر فليست المبالغ المصروفة للأسر أو الفرد الأعزب مثل الآخر، فهي تختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل الأسري، أما عن طريقة الاستعلام عن رصيد حساب المواطن فهي: