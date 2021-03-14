طريقة استخراج وطباعة السجل التجاري في المملكة عبر موقع وزارة التجارة

استخراج وطباعة السجل التجاري من خلال موقع وزارة التجارة الإلكترونية والتي يتم من خلالها التقديم عل السجل التجاري واستخراجه بطريقة سهلة ومن خلال خطوات بسيطة سوف نتعرف عليها من خلال المقال التالي والتعرف على طريقة طباعة السجل التجاري الذي هو وثيقة العمل التجاري في المملكة وبدونه لا يمكن ممارسة الأنشطة التجارة وإلا تعرض الفرد للمساءلة القانونية،

طريقة استخراج السجل التجاري

يتمكن الأفراد وأصحاب الشركات من القيام باستخراج سجل تجاري والحصول على الأسماء التجارية من خلال موقع وزارة التجارة بطريقة إلكترونية سهلة ويمكن اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التجارة الإلكتروني الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات الجيل التجاري من القائمة يتم اختيار إصدار سجل تجاري الدخول على الخدمة وقراءة الشروط والموافقة عليها إدخال البيانات الخاصة بصاحب النشاط. إدخال بيانات النشاط ونوع السجل واختيار اسم السجل التجاري. تحديد مستوى النشاط وإدخال مدة السجل وهي من عام إلى خمس أعوام. التأكيد على البيانات المدخلة وإرسال الطلب. سداد الرسوم المفروضة على استخراج السجل التجاري. يمكن طباعة السجل التجاري من الموقع واستخدامه.

شروط استخراج سجل تجاري

يتمكن أي مواطن من استخراج سجل تجاري في خطوات بسيطة وبريقة إلكترونية متى توافرت فيه الشروط المطلوبة ومنها: