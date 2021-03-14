السعودية | حادثة بشعة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها

شكرا لقرائتكم حادثة بشعة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حادثة مؤلمة وقعت الجمعة، لقيت طفلة سعودية، لم يتجاوز عمرها السنتين والنصف، حتفها بعدما نهشتها 5 كلاب ضالة على مرأى والدتها. فبعدما فقدتها لدقائق معدودة، خرجت والدة شهد من الاستراحة، التي اجتمعت فيها العائلة بضاحية الواشلة جنوب غربي الرياض للبحث عن طفلتها لتجد الكلاب تنهش جسدها.

وروى عم الطفلة عبدالله العبدالسلام لـ"العربية.نت" تفاصيل الواقعة، قائلاً: "خرجت الطفلة من الاستراحة لدقائق معدودة، وتم البحث عنها من قبل كافة أفراد الأسرة يوم الجمعة الماضي، لتتفاجأ الأم بتجمع 5 كلاب ضالة على طفلتها وهي تنهش في جسدها الصغير والدماء تسيل على الأرض، ما جعلها تصرخ، وتستغيث بمن حولها لإنقاذ شهد من براثن الكلاب الضالة. ووسط صرخات الأم المفجوعة انطلق الجميع لإنقاذ الطفلة. عندها هربت الكلاب وتركت الطفلة ملطخة بالدماء. وعلى الفور احتضن الوالد طفلته ورفعها بين يديه وهي تنزف. فابتسمت شهد لوالدها ابتسامة الحب والحنان بعدما أحست بالأمان والاطمئنان في حضنه وبين يديه. إلا أنها لم تعلم أنها ابتسامة الوداع، وفرحة لن تدوم سوى لحظات معدودة".

من موقع الحادثة

كما أضاف: "هرعنا بابنة أخي لأقرب مستشفى، وتمكنا من الوصول هناك الساعة الخامسة والنصف تقريباً. دخلت الطفلة المستشفى وهي تتنفس وأعضاؤها الحيوية تعمل وحالتها مستقرة. وأكد لنا الطاقم الطبي سلامة الشرايين والأوردة وأن حالتها مستقرة".

وأردف: "لم نستطع دخول المستشفى وظللنا ننتظر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا. وفي حدود الساعة 7:51 مساء تم إخبارنا بأن شهد فارقت الحياة. فخيم الحزن علينا، إذ كان خبر وفاتها صدمة للجميع".

خطر على الأهالي وقاطني الاستراحات

إلى ذلك تابع: "حضرت بلدية ضرما لموقع الفاجعة المؤلمة، وحضرت الأدلة الجنائية وباشرت الحادثة واطلعت على مسرح الجريمة البشعة. والمؤسف أنه يوجد في المنطقة عدد من الكلاب منذ فترة طويلة، وتشكل خطراً على الأهالي وقاطني الاستراحات، ولم يعالج وضعها الخطر على الرغم من المعاناة المستمرة".

وختم حديثه قائلاً: "نطالب الجهات المختصة بالقضاء على الكلاب الضالة في المنطقة حماية لأطفالنا ودفعاً لخطرها، لا سيما أن المنطقة تشهد حضوراً مكثفاً للعوائل وأطفالهم في الإجازات الأسبوعية".