«الزكاة والدخل» توضح مخاطر التحايل على ضريبة التصرفات العقارية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل مخاطر التلاعب والتحايل على ضريبة التصرفات العقارية التي بدأ العمل بها في أكتوبر الماضي.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنه طبقًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، على أنَّ اللجوء الى حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها، ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كليًا او جزئيًا، يعد بمثابة تهرب من سداد ضريبة التصرفات العقارية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل عبر «تويتر»: «أقدر أبيع بمليون ريال، وأحصل 150 ألف ريال ضريبة، ويودع إقرار ضريبي بأنه باع 500 ألف ريال ويودع 75 الف ريال كضريبةوبعد سنه أو سنتين يصفي المنشأة. على اساس انه ثقه؟».

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنَّالحالة المذكورة تندرج تحت هذه الفقرة، وللهيئة حق في إيقاع العقوبات المناسبة على المتصرف بما فيها عقوبة التهرب الضريبي، مالم يثبت المتصرف عكس ذلك.

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