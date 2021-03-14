الحيزان يتوقع المناطق المتأثرة ببقايا الموجة الغبارية خلال الساعات المقبلة

أوضح خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، المناطق المتأثرة ببقايا الموجة الغبارية في المملكة.

وأضاف الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، تشهد شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والرافدين ووسط الخليج وجود بقايا الموجة الغُبارية في جنوب وجنوب غرب المملكة، حيث تتأثر بعوالق تُرابية تغطي مساحات واسعة منها؛ حيثُ أخذت تلك العاصفة الرملية التفافة لوسط وغرب المملكة بعد أن حجزتها المرتفعات وحركتها الرياح.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك مناطق (نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

اقرأ أيضا:

طقس الأحد.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق