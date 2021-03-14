الحصيني يتوقع خريطة الأجواء المعتدلة في المملكة

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء المملكة اليوم الأحد معتدلة نهارًا على الوسطى والشمالية والغربية والمرتفعات الجبلية.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن درجات الحرارة ستميل للبرودة ليلاً فجر الاثنين 1442/8/1هـ، وتكون حارة على الغربية والساحل الأوسط والجنوبي نهارًا معتدلة فجر نفس اليوم.

وتابع: أنه من المتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال وغرب ووسط وشرق.

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك مناطق ( نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

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