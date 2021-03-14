السعودية: يمكن للعامل تقديم إشعار انتقال إلى منشأة أخرى أثناء سريان العقد

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أنه يمكن للعامل تقديم إشعار انتقال إلى منشأة أخرى أثناء سريان العقد الحالي في حال وجود عرض وظيفي مُقدم للعامل عبر منصة قوى.



ووفق صحيفة عكاظ بينت الوزارة أنه في حالة تعليق الموظف للعقد أكثر من مرة فإن الإجراء المتبع هو اعتماد آخر عقد موثق، وأوضحت أن فترة الإنذار 90 يوما أو حسب ما يتفق عليه الطرفان.

وأكدت الموارد البشرية على أنه يشترط التزام المنشأة بنسبة توثيق العقود بشكل كامل أي 100% وحسب ما نص عليه القرار الوزاري.

وأشارت إلى أن العهد العينية لم تذكر في العقد، وأن المحاكم العمالية هي التي تبت في القضايا العمالية، وفي ما يخص جانب فسخ العقد كشفت الوزارة بأنه يُحال للإدارة العامة للشؤون القانونية بحكم الاختصاص.

وبينت أن المقصود بإشعار المغادرة هو إشعار الطرف الآخر بالرغبة في إنهاء العقد لسبب غير مشروع، أما إشعار إخطار التجديد فهو إشعار الطرف الآخر بعدم الرغبة في تجديد العقد، وأشارت الوزارة إلى أن هنالك نموذجا موحدا للعقد يمكن للطرفين الاطلاع عليه عبر منصة «مُدد».