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استئناف قطار الحرمين السريع رحلاته اعتباراً من 31 مارس الجاري

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

أعلنت المملكة العربية ، أمس، استئناف قطار الحرمين السريع رحلاته اعتباراً من 31 مارس الجاري، بعد عام من الإغلاق بسبب . وقالت إدارة القطار، عبر حسابها الرسمي على موقع «توتير»، إنه سيتاح لكافة العملاء الراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين السريع، الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

 

وأوضحت أن الحجوزات تشمل السفر، من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتم تعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين ابتداء من 21 مارس الماضي في إطار جهود السيطرة على فيروس كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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