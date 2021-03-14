استشاري يوضح أسباب النعاس في النهار أثناء القيادة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضح استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم الدكتور سعد الشريف أنه في المملكة العربية السعودية تحدث أكثر من 28 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، وأن ما يصل إلى 33% من حوادث السير المميتة سببها النوم أثناء القيادة وزيادة النعاس أثناء النهار.

أسباب زيادة النعاس في النهار:

وقال الدكتور الشريف لقناة الإخبارية خلال مداخلة هاتفية: إن هناك عدة أسباب لزيادة النعاس في النهار أثناء القيادة منها:

السهر والحرمان من النوم.

اضطرابات النوم مثل: “متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، النوم القهري”.

استخدام بعض الأدوية التي تسبب زيادة النعاس.

اضطرابات نفسية وعصبية.

حلول لعدم النوم أثناء القيادة:

وأضاف الدكتور الشريف أنه يمكن تجنب النوم أثناء القيادة نهارًا بأتباع عدة طرق وهي:

تجنب السهر.

تحسين عادات النوم.

الحصول على نوم كافٍ أثناء الليل.

نصيحه وقائية:

ونوه الشريف بعدم القيادة على الإطلاق عند الشعور بالنعاس حتى لو لمسافة قصيرة.

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